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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MUHARREM KOÇ

Muharrem Koç

Cumhuriyet Halk Partisi
Muharrem Koç
  • PARTİSİ : CHP
  • BÖLGESİ : Balıkesir
  • MESLEĞİ : ESNAF
  • EĞİTİM DURUMU : ORTA
Kaynak: Anadolu Ajansı