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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI CEYDA SARGIN

Ceyda Sargın

Cumhuriyet Halk Partisi
Ceyda Sargın
  • PARTİSİ : CHP
  • BÖLGESİ : Bartın
  • MESLEĞİ : AVUKAT
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
Kaynak: Anadolu Ajansı