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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HÜSEYİN YAŞAR

Hüseyin Yaşar

Cumhuriyet Halk Partisi
Hüseyin Yaşar
  • PARTİSİ : CHP
  • BÖLGESİ : Batman
  • MESLEĞİ : TURİZM
  • EĞİTİM DURUMU : ORTA
  • DOĞUM YILI : 1961
Kaynak: Anadolu Ajansı