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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HÜLYA GÜMÜŞ

Hülya Gümüş

Cumhuriyet Halk Partisi
Hülya Gümüş
  • PARTİSİ : CHP
  • BÖLGESİ : Burdur
  • MESLEĞİ : ÖĞRENCİ (MAKİNE MÜHENDİSİ)
  • EĞİTİM DURUMU : ORTA
Kaynak: Anadolu Ajansı