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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ÖZGÜR YILDIZ

Özgür Yıldız

Cumhuriyet Halk Partisi
Özgür Yıldız
  • PARTİSİ : CHP
  • BÖLGESİ : Bursa 1. Bölge
  • MESLEĞİ : AVUKAT
Kaynak: Anadolu Ajansı