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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LALEŞ ERTUĞRUL UYSAL

Laleş Ertuğrul Uysal

Cumhuriyet Halk Partisi
Laleş Ertuğrul Uysal
  • PARTİSİ : CHP
  • BÖLGESİ : Diyarbakır
  • MESLEĞİ : YÜKSEK IŞLETMECI - SOSYAL HIZMET UZMANI
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
Kaynak: Anadolu Ajansı