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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MEHMET ALİ ÖZMEN

Mehmet Ali Özmen

Cumhuriyet Halk Partisi
Mehmet Ali Özmen
  • PARTİSİ : CHP
  • BÖLGESİ : Diyarbakır
  • MESLEĞİ : AVUKAT
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
ÖZGEÇMİŞİ

Dicle Üniveristesi Hukuk Fakültesi'ni 2015 yılında bitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı