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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HASAN ÖZTÜRKMEN

Hasan Öztürkmen

Cumhuriyet Halk Partisi
Hasan Öztürkmen
  • PARTİSİ : CHP
  • BÖLGESİ : Gaziantep
  • MESLEĞİ : AVUKAT
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
Kaynak: Anadolu Ajansı