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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ADNAN HATİPOĞLU

Adnan Hatipoğlu

Cumhuriyet Halk Partisi
Adnan Hatipoğlu
  • PARTİSİ : CHP
  • BÖLGESİ : Hakkari
  • MESLEĞİ : EKONOMİST
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
Kaynak: Anadolu Ajansı