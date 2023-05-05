Hasan Karal

ÖZGEÇMİŞİ

1973 yılında Rize'de doğdu. Rize İmam Hatip Lisesi'ni ve Rize Lisesi'ni bitirdi. Kahire Azhar University Din Bilimleri Fakültesi'nden mezun oldu. Uluslararası Beyrut Arap Üniversitesi'nde Hukuk eğitimi aldı. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Yüksek Lisans yaptı. Rize'de birçok sivil toplum kuruluşunun kuruculuk ve başkanlık görevlerini yürüttü. Kanal 2000 Radyo Televizyonu, Radyo Selâm ve İnsanlığa Selâm Dergisi'nin yönetim kurulu başkanlıklarını yaptı. Çay sektöründe de yöneticilik yapan Karal, Diyanet ve Milli Eğitim camiasında da görevlerde bulundu. Birçok uluslararası toplantı ve organizasyonda yeminli tercümanlık yaptı. AK Parti Rize Kurucu İl Başkanı olup, (2001-2007) (2009-2011) yılları arasında aralıksız İl Başkanlığı yaptı. 24, 25, 26. Dönemlerde TBMM'de Rize Milletvekili olarak görev yaptı. İleri derecede Arapça bilen Karal, evli ve iki çocuk babasıdır.