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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ÖZCAN ŞÜKRÜ BARİPOĞLU

Özcan Şükrü Baripoğlu

Cumhuriyet Halk Partisi
Özcan Şükrü Baripoğlu
  • PARTİSİ : CHP
  • BÖLGESİ : İstanbul 1. Bölge
  • MESLEĞİ : TIP DOKTORU
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
  • DOĞUM YILI : 1962
Kaynak: Anadolu Ajansı