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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MEHMET ALİ YÜKSEL

Mehmet Ali Yüksel

Cumhuriyet Halk Partisi
Mehmet Ali Yüksel
  • PARTİSİ : CHP
  • BÖLGESİ : İstanbul 2. Bölge
  • MESLEĞİ : İş İnsanı
  • EĞİTİM DURUMU : Lisans
Kaynak: Anadolu Ajansı