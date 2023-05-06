Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BURAK YILDIRIM

Burak Yıldırım

Cumhuriyet Halk Partisi
Burak Yıldırım
  • PARTİSİ : CHP
  • BÖLGESİ : İstanbul 3. Bölge
  • MESLEĞİ : Dış ticaret danışmanı
  • EĞİTİM DURUMU : Lisans
Kaynak: Anadolu Ajansı