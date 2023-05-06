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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI RECEP KARAKOÇ

Recep Karakoç

Cumhuriyet Halk Partisi
Recep Karakoç
  • PARTİSİ : CHP
  • BÖLGESİ : İstanbul 3. Bölge
  • MESLEĞİ : İşveren
  • EĞİTİM DURUMU : Lisans
  • DOĞUM YILI : 1983
Kaynak: Anadolu Ajansı