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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI TURGAY ÖZCAN

Turgay Özcan

Cumhuriyet Halk Partisi
Turgay Özcan
  • PARTİSİ : CHP
  • BÖLGESİ : İstanbul 3. Bölge
  • MESLEĞİ : MALİ MÜŞAVİR SERBEST MUHASEBECİ
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
Kaynak: Anadolu Ajansı