-
Oğuz Kaan Salıcı
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Namık Tan
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 2. Bölge
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Engin Altay
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 3. Bölge
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Gamze Akkuş İlgezdi
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Yunus Emre
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Erdoğan Toprak
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Fethi Açıkel
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Gökan Zeybek
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Türkan Elçi
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Gökhan Günaydın
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Kadri Enis Berberoğlu
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
İlhan Kesici
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Birol Aydın
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Mustafa Kaya
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Zeynel Emre
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Ahmet Ersagun Yücel
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Yüksel Mansur Kılınç
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Mustafa Yeneroğlu
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Elif Esen
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
İsa Mesih Şahin
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Bülent Kaya
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Hasan Karal
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Evrim Rızvanoğlu
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Doğan Demir
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Cemal Enginyurt
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Berna Sukas
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 2. Bölge
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Özgür Karabat
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 3. Bölge
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Selim Temurci
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Fuat Yıldırım
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Medeni Yılmaz
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Ali Gökçek
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Onur Aydın
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Turan Taşkın Özer
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Suat Özçağdaş
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Işık Öğütçü
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Doruk Bulut
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Özcan Şükrü Baripoğlu
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Soner Özimer
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Oğuz Kemal Yakar
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Sevgi Kılıç
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Mehmet Ali Yüksel
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Turgay Özcan
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Olgun Çelik
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Şaban Karaaslan
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Fevzi Donat
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Doğan Çakmak
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Elmas Arus
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Utku Caner Çaykara
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Kenan Otlu
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Muharrem Naci Temiz
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Hüseyin Remzi Gökbulak
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Efendi Argunşah
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Sevim Yalınkılıç
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Bayramali Çeşmeci
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Murat Kantekin
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Gözde Fil
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Recep Karakoç
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Aysemin Gülmez
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Bülent Ütebay
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Burak Yıldırım
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Ahmet Can Yılmaz
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Mehmet Süleyman Türker
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Eda Kurt
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Ebru Zor
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Yiğit Hüseyin Numan Bıçaklı
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Kazım Özeren
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Erdoğan Erden
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Ali Arman
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Margarit Dikme
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Füsun Sökmez
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Bedia Büyükgebiz
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Mehtap Albayrak
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Nejla Erdem
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Özgür Nemutlu
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Nazlı Akyüz
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Bülent Kulkuloğlu
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Ezgi Pekşen
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Özlem Durdağı Dokuyucu
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Güllü Saran
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Refik Ersin Eroğlu
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Sinan Karahan
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Yücel Oto
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Sinem Özcan
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Nejdet Ay
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Süleyman Şafak
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 3. Bölge
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Elife Gamze Öztürk
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Cemal Doğan
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 3. Bölge
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Hakan Bekar
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Hüseyin Arda Engizek
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 3. Bölge
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Dursun Can Kırtorun
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Turgut Koç
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 3. Bölge
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Murat Gökhan Ofluoğlu
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Server Gökmen
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Hale Dilek Tosun
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Ender Unutan
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Abdullah Onur Bildirici
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Neşe Kıyık
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 3. Bölge
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Yaren Karaca
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 3. Bölge