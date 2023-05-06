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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SEFER İPEKLİ

Sefer İpekli

Cumhuriyet Halk Partisi
Sefer İpekli
  • PARTİSİ : CHP
  • BÖLGESİ : İzmir 1. Bölge
  • MESLEĞİ : İNŞAAT MÜTEAHHİTLİK
  • EĞİTİM DURUMU : ORTA
ÖZGEÇMİŞİ

İş insanı olan Sefer İpekli evli ve 5 çocuk babasıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı