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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ÇAĞATAY ATASAY

Çağatay Atasay

Cumhuriyet Halk Partisi
Çağatay Atasay
  • PARTİSİ : CHP
  • BÖLGESİ : Kahramanmaraş
  • MESLEĞİ : POLİS
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
Kaynak: Anadolu Ajansı