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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI EJDER KAYGUSUZ

Ejder Kaygusuz

Cumhuriyet Halk Partisi
Ejder Kaygusuz
  • PARTİSİ : CHP
  • BÖLGESİ : Kahramanmaraş
  • MESLEĞİ : KİMYAGER
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
Kaynak: Anadolu Ajansı