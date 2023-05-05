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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HASAN EHLİZ

Hasan Ehliz

Cumhuriyet Halk Partisi
Hasan Ehliz
  • PARTİSİ : CHP
  • BÖLGESİ : Karaman
  • MESLEĞİ : ESNAF, EMEKLİ
  • EĞİTİM DURUMU : ORTA
Kaynak: Anadolu Ajansı