Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ZÜLKÜF ARSLAN

Zülküf Arslan

Cumhuriyet Halk Partisi
Zülküf Arslan
  • PARTİSİ : CHP
  • BÖLGESİ : Kayseri
  • MESLEĞİ : AVUKAT
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
  • DOĞUM YILI : 1972
Kaynak: Anadolu Ajansı