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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ÜMİT ÖZER

Ümit Özer

Cumhuriyet Halk Partisi
Ümit Özer
  • PARTİSİ : CHP
  • BÖLGESİ : Kayseri
  • MESLEĞİ : JEOLOJİ MÜHENDİSİ
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
Kaynak: Anadolu Ajansı