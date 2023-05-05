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Caner Arduç

Cumhuriyet Halk Partisi
Caner Arduç
  • PARTİSİ : CHP
  • BÖLGESİ : Kocaeli
  • MESLEĞİ : GRAFİK TASARIM
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
ÖZGEÇMİŞİ

İlk, Orta ve lise eğitimini Amasya Merzifon' da tamamladı. Üniversite Eğitimini Kocaeli Üniversitesi Peyzaj Bölümü ardından Eskişehir Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünden Mezun olarak tamamladı. 2009 yerel seçimlerinde İzmit Seçim Koordinasyon merkezinde gençlik yapılanmasında ilk görevini alan Caner Arduç, 2011 yılında İzmit Gençlik Kolları Başkanı olarak seçildi. İzmit Gençlik Kolları Başkanlığı sonrası 2014-2016 / 2018-2020 yılları arasında İl Gençlik Kolları Örgütlenmeden sorumlu başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu. Yerel ve Genel seçimlerde sandık ve okul sorumluluğu görevlerinde bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı