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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HASAN BİTMEZ

Hasan Bitmez

Cumhuriyet Halk Partisi
Hasan Bitmez
  • PARTİSİ : CHP
  • BÖLGESİ : Kocaeli
  • MESLEĞİ : İLAHİYATÇI
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
  • DOĞUM YILI : 1969
Kaynak: Anadolu Ajansı