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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI DURSUN KAPLAN

Dursun Kaplan

Cumhuriyet Halk Partisi
Dursun Kaplan
  • PARTİSİ : CHP
  • BÖLGESİ : Konya
  • MESLEĞİ : MİMAR
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
  • DOĞUM YILI : 1952
Kaynak: Anadolu Ajansı