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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI AHMET SUNAR

Ahmet Sunar

Cumhuriyet Halk Partisi
Ahmet Sunar
  • PARTİSİ : CHP
  • BÖLGESİ : Kütahya
  • MESLEĞİ : SERAMİK MÜHENDİSİ
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
Kaynak: Anadolu Ajansı