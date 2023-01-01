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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KEREM ERKUL

Kerem Erkul

Cumhuriyet Halk Partisi
Kerem Erkul
  • PARTİSİ : CHP
  • BÖLGESİ : Kütahya
  • MESLEĞİ : VETERİNER HEKİM
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
Kaynak: Anadolu Ajansı