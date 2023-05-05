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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ÖMER DURAK

Ömer Durak

Cumhuriyet Halk Partisi
Ömer Durak
  • PARTİSİ : CHP
  • BÖLGESİ : Mardin
  • MESLEĞİ : TURİZM
  • EĞİTİM DURUMU : İLK
Kaynak: Anadolu Ajansı