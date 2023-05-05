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Mahmut Tanal
Cumhuriyet Halk Partisi
Şanlıurfa
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Müslüm Cengizhan Akalın
Cumhuriyet Halk Partisi
Şanlıurfa
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Ahmet Tüysüz
Cumhuriyet Halk Partisi
Şanlıurfa
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Abdullah Yeşil
Cumhuriyet Halk Partisi
Şanlıurfa
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İbrahim Direk
Cumhuriyet Halk Partisi
Şanlıurfa
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Süleyman Gök
Cumhuriyet Halk Partisi
Şanlıurfa
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İbrahim Halil Yarış
Cumhuriyet Halk Partisi
Şanlıurfa
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Abdullah Direk
Cumhuriyet Halk Partisi
Şanlıurfa
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Müslüm Şikak
Cumhuriyet Halk Partisi
Şanlıurfa
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Berivan Veysanoğlu Düşme
Cumhuriyet Halk Partisi
Şanlıurfa
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Abdulkadir Çetin
Cumhuriyet Halk Partisi
Şanlıurfa
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Vehbi Vural
Cumhuriyet Halk Partisi
Şanlıurfa
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İsa Ekinci
Cumhuriyet Halk Partisi
Şanlıurfa
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Aziz Babacan
Cumhuriyet Halk Partisi
Şanlıurfa