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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ABDULKADİR ÇETİN

Abdulkadir Çetin

Cumhuriyet Halk Partisi
Abdulkadir Çetin
  • PARTİSİ : CHP
  • BÖLGESİ : Şanlıurfa
Kaynak: Anadolu Ajansı