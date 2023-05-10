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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

LİCE SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

LİCE CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
BAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BİSMİL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇERMİK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇINAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇÜNGÜŞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DİCLE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
EĞİL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ERGANİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HANİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HAZRO
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KAYAPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KOCAKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KULP
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
LİCE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SİLVAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SUR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

LİCE MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
BAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BİSMİL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇERMİK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇINAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇÜNGÜŞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DİCLE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
EĞİL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ERGANİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HANİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HAZRO
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KAYAPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KOCAKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KULP
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
LİCE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SİLVAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SUR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 15,862 | Katılım Oranı: %88.92
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %82.7911,404 oy
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %12.941,783 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %3.12430 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %0.76105 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.3244 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.079 oy
%100
Seçmen Sayısı: 16,474 | Katılım Oranı: %85.34
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %94.9213,246 oy
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %4.68653 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %0.456 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 1,291 oy 0
Millet İttifakı
%0 393 oy 0
BAĞIMSIZ
%100 37,755 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%86.54 11,424 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%7.59 1,002 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%2.19 289 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%1.59 210 oy 0
İyi Parti
%0.99 131 oy 0
Saadet Partisi
%0.39 52 oy 0
Vatan Partisi
%0.11 14 oy 0
Kaynak: Anadolu Ajansı