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ANASAYFA ŞEHİRLER ELAZIĞ MERKEZ
MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

MERKEZ SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

MERKEZ CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
AĞIN
Açılan Sandık Oranı %0
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ALACAKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
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ARICAK
Açılan Sandık Oranı %0
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BASKİL
Açılan Sandık Oranı %0
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KARAKOÇAN
Açılan Sandık Oranı %0
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KEBAN
Açılan Sandık Oranı %0
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KOVANCILAR
Açılan Sandık Oranı %0
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MADEN
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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PALU
Açılan Sandık Oranı %0
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SİVRİCE
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
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MİLLET PARTİSİ 		%0
0
MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
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VATAN PARTİSİ 		%0
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YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
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BAĞIMSIZ 		%0
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İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
AĞIN
Açılan Sandık Oranı %0
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ALACAKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
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ARICAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BASKİL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARAKOÇAN
Açılan Sandık Oranı %0
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KEBAN
Açılan Sandık Oranı %0
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KOVANCILAR
Açılan Sandık Oranı %0
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MADEN
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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PALU
Açılan Sandık Oranı %0
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SİVRİCE
Açılan Sandık Oranı %0
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 306,745 | Katılım Oranı: %85.12
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %68.78174,591 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %17.5944,640 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %7.3618,683 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %4.6111,699 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.553,942 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.11269 oy
%100
Seçmen Sayısı: 279,401 | Katılım Oranı: %74.78
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %69.27140,786 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %22.4645,657 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %8.2716,806 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 172,242 oy 0
Millet İttifakı
%0 58,512 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%52.21 133,177 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%15.32 39,065 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%11.98 30,557 oy 0
İyi Parti
%9.21 23,486 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%8.3 21,159 oy 0
Saadet Partisi
%1.75 4,469 oy 0
Hür Dava Partisi
%1.11 2,831 oy 0
Vatan Partisi
%0.13 330 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı