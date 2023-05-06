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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

ERZİNCAN SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

ERZİNCAN CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
ÇAYIRLI
Açılan Sandık Oranı %0
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İLİÇ
Açılan Sandık Oranı %0
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KEMAH
Açılan Sandık Oranı %0
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KEMALİYE
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
OTLUKBELİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
REFAHİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TERCAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÜZÜMLÜ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

ERZİNCAN MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
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MİLLET PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
ÇAYIRLI
Açılan Sandık Oranı %0
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İLİÇ
Açılan Sandık Oranı %0
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KEMAH
Açılan Sandık Oranı %0
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KEMALİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
OTLUKBELİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
REFAHİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TERCAN
Açılan Sandık Oranı %0
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ÜZÜMLÜ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 162,532 | Katılım Oranı: %90.07
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %60.686,673 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %31.4745,006 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %5.537,913 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.261,803 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.991,415 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.14204 oy
%100
Seçmen Sayısı: 154,955 | Katılım Oranı: %81.79
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %58.7473,135 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %37.246,309 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %4.065,057 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 91,453 oy 0
Millet İttifakı
%0 44,681 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%44.54 64,158 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%25.74 37,073 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%18.95 27,295 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%5.29 7,615 oy 0
İyi Parti
%4.17 6,013 oy 0
Saadet Partisi
%1.11 1,595 oy 0
Vatan Partisi
%0.1 148 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.1 138 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı