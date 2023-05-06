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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

ERZURUM SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

ERZURUM CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
AŞKALE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
AZİZİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇAT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HINIS
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HORASAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İSPİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARAÇOBAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARAYAZI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KÖPRÜKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
NARMAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
OLTU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
OLUR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PALANDÖKEN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PASİNLER
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PAZARYOLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ŞENKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TEKMAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TORTUM
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
UZUNDERE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YAKUTİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

ERZURUM MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
AŞKALE
Açılan Sandık Oranı %0
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AZİZİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇAT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HINIS
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HORASAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İSPİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARAÇOBAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARAYAZI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KÖPRÜKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
NARMAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
OLTU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
OLUR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PALANDÖKEN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PASİNLER
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PAZARYOLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ŞENKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TEKMAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TORTUM
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
UZUNDERE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YAKUTİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 494,291 | Katılım Oranı: %87.23
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %72.33303,995 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %9.8841,516 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %9.6540,567 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %6.627,761 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.425,971 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.12494 oy
%100
Seçmen Sayısı: 487,585 | Katılım Oranı: %76.27
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %68.8251,039 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %18.1366,168 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %13.0747,701 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 311,899 oy 0
Millet İttifakı
%0 59,520 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%54.91 232,168 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%18.86 79,731 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%11.8 49,885 oy 0
İyi Parti
%8.27 34,974 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%4.01 16,956 oy 0
Saadet Partisi
%1.8 7,590 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.2 833 oy 0
Vatan Partisi
%0.16 680 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı