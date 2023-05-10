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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

KARAYAZI SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

KARAYAZI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
AŞKALE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
AZİZİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇAT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HINIS
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HORASAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İSPİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARAÇOBAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARAYAZI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KÖPRÜKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
NARMAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
OLTU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
OLUR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PALANDÖKEN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PASİNLER
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PAZARYOLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ŞENKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TEKMAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TORTUM
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
UZUNDERE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YAKUTİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

KARAYAZI MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
AŞKALE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
AZİZİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇAT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HINIS
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HORASAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İSPİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARAÇOBAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARAYAZI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KÖPRÜKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
NARMAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
OLTU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
OLUR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PALANDÖKEN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PASİNLER
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PAZARYOLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ŞENKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TEKMAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TORTUM
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
UZUNDERE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YAKUTİYE
Açılan Sandık Oranı %0
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 16,250 | Katılım Oranı: %83.6
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %71.519,404 oy
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %24.153,176 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %3.17417 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %0.6889 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.4356 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.079 oy
%100
Seçmen Sayısı: 16,619 | Katılım Oranı: %84.19
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %92.0812,795 oy
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %7.15993 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %0.77107 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 2,987 oy 0
Millet İttifakı
%0 296 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%74.32 9,734 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%21.27 2,786 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%1.53 201 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%1.16 152 oy 0
İyi Parti
%0.64 84 oy 0
Saadet Partisi
%0.46 60 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.34 44 oy 0
Vatan Partisi
%0.28 37 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı