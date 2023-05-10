Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA ŞEHİRLER GAZİANTEP İSLAHİYE
MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

İSLAHİYE SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

İSLAHİYE CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
ARABAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İSLAHİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
NİZİP
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
NURDAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
OĞUZELİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ŞAHİNBEY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ŞEHİTKAMİL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YAVUZELİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

İSLAHİYE MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
ARABAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İSLAHİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
NİZİP
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
NURDAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
OĞUZELİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ŞAHİNBEY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ŞEHİTKAMİL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YAVUZELİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 43,354 | Katılım Oranı: %86.4
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %61.9422,529 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %22.168,058 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %7.842,850 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %6.922,516 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.86314 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.28103 oy
%100
Seçmen Sayısı: 41,727 | Katılım Oranı: %76.5
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %63.0219,728 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %23.617,392 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %13.374,184 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 22,608 oy 0
Millet İttifakı
%0 8,963 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%53.07 19,333 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%14.86 5,414 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%12.67 4,616 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%8.99 3,275 oy 0
İyi Parti
%8.59 3,130 oy 0
Saadet Partisi
%1.15 419 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.39 143 oy 0
Vatan Partisi
%0.27 100 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı