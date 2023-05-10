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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

YAVUZELİ SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

YAVUZELİ CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
ARABAN
Açılan Sandık Oranı %0
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İSLAHİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %0
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NİZİP
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
NURDAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
OĞUZELİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ŞAHİNBEY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ŞEHİTKAMİL
Açılan Sandık Oranı %0
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YAVUZELİ
Açılan Sandık Oranı %0
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YAVUZELİ MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
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PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
ARABAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İSLAHİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
NİZİP
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
NURDAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
OĞUZELİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ŞAHİNBEY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ŞEHİTKAMİL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YAVUZELİ
Açılan Sandık Oranı %0
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 12,840 | Katılım Oranı: %90.1
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %68.87,792 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %22.022,494 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %5.02568 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %2.38270 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.61182 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.1719 oy
%100
Seçmen Sayısı: 12,259 | Katılım Oranı: %82.21
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %65.636,502 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %27.372,712 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %7693 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 7,665 oy 0
Millet İttifakı
%0 2,663 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%59.05 6,685 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%15.43 1,747 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%8.66 980 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%7.95 900 oy 0
İyi Parti
%5.45 617 oy 0
Saadet Partisi
%2.64 299 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.72 82 oy 0
Vatan Partisi
%0.1 11 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı