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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI YASEMİN AKDUMANLI

Yasemin Akdumanlı

Genç Parti
Yasemin Akdumanlı
  • PARTİSİ : Gençparti
  • BÖLGESİ : Amasya
Kaynak: Anadolu Ajansı