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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KEMALETTİN ÇAKIR

Kemalettin Çakır

Genç Parti
Kemalettin Çakır
  • PARTİSİ : Gençparti
  • BÖLGESİ : Ankara 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı