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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MERTER ACAR ZİNKÇİ

Merter Acar Zinkçi

Genç Parti
Merter Acar Zinkçi
  • PARTİSİ : Gençparti
  • BÖLGESİ : Ankara 3. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı