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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MUSTAFA AYDOĞMUŞ

Mustafa Aydoğmuş

Genç Parti
Mustafa Aydoğmuş
  • PARTİSİ : Gençparti
  • BÖLGESİ : Ankara 3. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı