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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI GAMZE BENZER

Gamze Benzer

Genç Parti
Gamze Benzer
  • PARTİSİ : Gençparti
  • BÖLGESİ : Antalya
Kaynak: Anadolu Ajansı