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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ÖZCAN TOPALOĞLU

Özcan Topaloğlu

Genç Parti
Özcan Topaloğlu
  • PARTİSİ : Gençparti
  • BÖLGESİ : Artvin
Kaynak: Anadolu Ajansı