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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ALİ İSMAİL NAS

Ali İsmail Nas

Genç Parti
Ali İsmail Nas
  • PARTİSİ : Gençparti
  • BÖLGESİ : Bitlis
Kaynak: Anadolu Ajansı