Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI DİDEM HAZER

Didem Hazer

Genç Parti
Didem Hazer
  • PARTİSİ : Gençparti
  • BÖLGESİ : Bolu
Kaynak: Anadolu Ajansı