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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI CELAL DEMİR

Celal Demir

Genç Parti
Celal Demir
  • PARTİSİ : Gençparti
  • BÖLGESİ : Burdur
Kaynak: Anadolu Ajansı