Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ÖMER ÖZDEMİR

Ömer Özdemir

Genç Parti
Ömer Özdemir
  • PARTİSİ : Gençparti
  • BÖLGESİ : Çorum
Kaynak: Anadolu Ajansı