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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI AHMET ÇAKIR

Ahmet Çakır

Genç Parti
Ahmet Çakır
  • PARTİSİ : Gençparti
  • BÖLGESİ : Denizli
Kaynak: Anadolu Ajansı