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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ONUR BARANAK

Onur Baranak

Genç Parti
Onur Baranak
  • PARTİSİ : Gençparti
  • BÖLGESİ : Edirne
Kaynak: Anadolu Ajansı