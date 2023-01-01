Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI EYYUP GÜRGÜN

Eyyup Gürgün

Genç Parti
Eyyup Gürgün
  • PARTİSİ : Gençparti
  • BÖLGESİ : Erzincan
Kaynak: Anadolu Ajansı